Врач рассказала о способе выбрать полезный шоколад

Многие люди любят шоколад, но не всегда люди выбирают полезный для себя продукт. О том, какой шоколад наиболее полезный для организма человека, "Газете.Ru" рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух, передает Day.Az.

По словам врача, пользу шоколаду приносит содержание какао-продуктов: порошка или масла, сделанного из какао-бобов. Сам продукт является источником антиоксидантов, некоторые из которых защищают клетки от окислительного стресса, уменьшают воспалительные процессы, улучшают работу сосудов. Есть вероятность, что шоколад может благотворно влиять на нервную систему человека и помогать в борьбе со стрессом.

"Польза шоколада как готового продукта зависит прежде всего от содержания в нем какао-продуктов. Чем их больше, тем выше концентрация биологически активных веществ и полезных свойств. Наиболее полезным считается шоколад с содержанием какао-продуктов от 70% и выше", - рассказала Кашух.

Однако не все виды шоколада несут пользы больше, чем вреда. Например, в составе молочного или белого шоколада количество сахара, молочных продуктов и пищевых добавок больше, чем какао-продуктов.

"Если есть такой десерт регулярно, это может способствовать ожирению, инсулинорезистентности и, в перспективе, диабету 2-го типа. Также повышается риск кариеса, страдает микрофлора кишечника, а из-за скачков глюкозы в крови выше риск переедания, нездоровой тяги к сладкому", - пояснила врач.

Это предупреждение касается и якобы "здорового" шоколада - содержащиеся в нем добавки сами по себе могут быть полезными, но в составе шоколада могут прибавить калорийность продукту.

При этом горький шоколад, процент какао-продуктов в котором, казалось бы, соответствует норме, тоже может привести к ожирению.

"Многие люди едят шоколад сразу помногу, не могут остановиться на одной-двух дольках. В этом случае легко превысить дневную норму калорий. Оптимальной считается порция шоколада 20-30 г в день, это около 100-150 ккал", - рекомендовала гастроэнтеролог.