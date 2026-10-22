https://news.day.az/gurmaniya/1866199.html Названы риски для здоровья при регулярном употреблении острой еды При хронических заболеваниях острая пища становится катализатором воспаления, предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Названы риски для здоровья при регулярном употреблении острой еды

Гурмания, 22 октября 2026 12:14 (UTC +04:00) 211
Названы риски для здоровья при регулярном употреблении острой еды

При хронических заболеваниях острая пища становится катализатором воспаления, предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Однако в беседе с "Лентой.ру" он отметил, что у здорового человека в умеренных количествах она может стимулировать пищеварение, передает Day.Az.

"У здорового человека умеренное количество острой пищи часто не вызывает серьезных проблем, такая пища может стимулировать выработку желудочного сока, улучшать микроциркуляцию и даже оказывать противовоспалительное действие. Но если есть хронические заболевания или острое становится частью рациона постоянно, риски заметно возрастают", - пояснил врач.

По его словам, капсаицин раздражает слизистые оболочки. При регулярном контакте пищевод, желудок и кишечник могут хронически воспаляться. Если уже есть гастрит, язва, рефлюксная болезнь, колиты или болезнь Крона, острая пища усиливает выработку соляной кислоты, которая воздействует на поврежденную ткань, провоцируя боль, изжогу и замедляя заживление эрозий.

Умнов отметил и долгосрочные риски. Врач уточнил, что некоторые исследования связывают очень частое употребление острого перца с повышенным риском рака пищевода. Хроническое воспаление ведет к ошибкам при восстановлении клеток, что потенциально запускает перерождение тканей. Усиливают нагрузку сочетания острого с горячими напитками, алкоголем, цитрусовыми, газировкой и жирной пищей - вместе они разрушают защитный барьер слизистой.

У некоторых людей развивается индивидуальная непереносимость или аллергия на компоненты острых продуктов: сыпь, зуд, отек губ или языка, в редких случаях - тяжелые реакции. Капсаицин также влияет на сердечно-сосудистую систему: при тяжелой гипертонии, сердечной недостаточности и врожденных пороках может провоцировать учащенное сердцебиение, скачки давления и нарушения ритма, предупредил врач.

"При регулярном употреблении организм адаптируется, рецепторов становится меньше, и человеку хочется добавлять больше перца - так постепенно выходят за безопасные границы. Если нет хронических заболеваний, умеренное включение острых блюд иногда допустимо. Но при проблемах с ЖКТ, сердечно-сосудистой системой или склонности к аллергии лучше не употреблять такую пищу без консультации с врачом", - заключил Умнов.

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