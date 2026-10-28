Оценен вред употребления одних и тех же продуктов на завтрак

Диетолог Валеска Нишида объяснила, можно ли употреблять на завтрак одни и те же продукты. Вред этой привычки она оценила в разговоре с изданием Terra, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Нишиды, завтракать одними и теми же продуктами можно, только если они имеют высокую питательную ценность. В противном случае человек не будет получать достаточно клетчатки, витаминов и минералов, подчеркнула она.

Специалист призвала остерегаться продуктов глубокой переработки, таких как печенье, быстрорастворимые каши и сладкие напитки. Однако, даже если человек употребляет на завтрак только здоровые продукты, немного разнообразить первый прием пищи все равно будет полезно. Например, если у кого-то каждое утро в меню есть фрукты, то стоит выбирать разные, добавила врач.