Замороженные летние томаты превосходят зимние тепличные аналоги по содержанию ликопина и отсутствию химических стимуляторов, заявила нутрициолог Лариса Никитина. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснила, что плоды, созревшие в естественных условиях под открытым солнцем, обладают уникальным биохимическим составом, который невозможно полностью имитировать в теплицах, передает Day.Az.

Основная ценность летних помидоров заключается в высокой концентрации ликопина - мощного природного антиоксиданта, отвечающего за насыщенный красный цвет плода. Это вещество не синтезируется организмом самостоятельно и должно поступать извне. Для поддержания защитных функций важно включать в осенний рацион продукты, способствующие укреплению иммунитета перед холодами.

Никитина отметила, что ликопин нейтрализует свободные радикалы, защищая ДНК, белки и липиды от повреждений, что замедляет процессы старения и снижает риск развития хронических заболеваний сердца и сосудов.

"Ликопин укрепляет стенки капилляров и повышает их эластичность - а здоровые сосуды напрямую связаны с долголетием. Кроме того, он полезен для мужского здоровья: способствует профилактике доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Также ликопин защищает кожу: накапливаясь в её слоях, он оберегает клетки от ультрафиолета и замедляет процесс фотостарения", - рассказала Никитина.

пециалист подчеркнула, что ликопин лучше усваивается при термической обработке и в сочетании с жирами. Это делает замороженные летние овощи идеальным ингредиентом для супов, соусов и рагу. Стоит учитывать, что качественные замороженные овощи сохраняют до 90% полезных веществ, становясь доступной альтернативой дорогим магазинным продуктам вне сезона.

В отличие от грунтовых томатов, зимние тепличные плоды часто выращиваются с применением большого количества стимуляторов роста и пестицидов из-за нехватки солнца и высокой влажности в парниках. Кроме того, их собирают недозрелыми для лучшей транспортировки, доводя до красного цвета в специальных камерах с помощью этилена. Это негативно сказывается на содержании сахаров и органических кислот. Для полноценного функционирования организма необходимы разнообразные антиоксиданты в продуктах, которые в избытке присутствуют именно в сезонном урожае.

"В помидорах, выращенных в естественных условиях под солнцем, ликопина очень много. В них также есть витамины группы B и витамин C, бета-каротин, калий. При быстрой, так называемой шоковой, заморозке сохраняется 85-90% этих веществ. Летние помидоры содержат меньше нитратов, меньше подвергаются химической обработке, их не натирают специальными восками для лучшей транспортировки", - пояснила специалист.

Никитина добавила, что замороженные помидоры не подходят для салатов из-за разрушения клеточных стенок кристаллами льда, однако их вкусовые качества в горячих блюдах значительно выше, чем у "пластмассовых" зимних томатов. Регулярное потребление растительных продуктов является основой долголетия, при этом обычная клетчатка из овощей необходима для поддержания здоровой микрофлоры кишечника.