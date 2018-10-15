Обнаружен способ «убить» PlayStation 4

Злоумышленники научились блокировать и перезагружать PlayStation 4, отправляя пользователям вредоносный код в личные сообщения. Об этом сообщил посетитель Reddit под ником Huntstark, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Владелец PS4 написал, что стал жертвой атаки во время игры в Rainbow Six: Siege. По его словам, геймер-противник отправил вредоносное послание всем игрокам команды Huststark, в результате чего их консоли зависли и перезагрузились. Не пострадал лишь один игрок, у которого были закрыты личные сообщения.

Жертва злоумышленников также опубликовал скриншоты с вредоносным посланием. В нем содержалось слово Juegas, эмодзи-сердечко и спецсимвол с вопросительным знаком в квадрате. Некоторые комментаторы предположили, что в сообщении присутствует какой-то символ, который не может быть расшифрован консолью, поэтому происходит сбой системы. Официальные представители PlayStation пока не отреагировали на обнаруженную уязвимость.

Посетители Reddit посоветовали другим игрокам закрывать личные сообщение от незнакомцев, чтобы не получать вредоносных посланий во время игры.

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