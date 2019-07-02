Японцы уже несколько месяцев готовят общественность к премьере своего дебютного электромобиля - компактного хэтчбека Honda e - и подогрели интерес к нему настолько, что предоплату на него оформляют, даже не зная еще характеристик. И вот теперь, наконец, некоторых из них объявлены.

Ранее уже сообщалось, что Honda e будет заднеприводным (мотор расположен над задней осью) и сможет проезжать на одной зарядке до 200 км: большего, по мнению японцев, обитателю мегаполиса и не нужно. Зато теперь стало известно, что эти две сотни километров Honda e будет пробегать весьма бодро.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, единственный электромотор хэтчбека, как оказалось, развивает 150 л.с. и чуть более 300 Нм крутящего момента. Автомобилю длиной 3,9 м, по мнению Honda, таких показателей достаточно для того, чтобы демонстрировать отзывчивость, динамичность, выдающуюся управляемость и - что не менее важно - экономичность. Прочие характеристики хэтча пока не называются, но силовой установке Honda e уже обещан спортивный режим.

Положительное влияние на управляемость должно оказать и расположение центра тяжести: от асфальта его отделяет всего около 500 мм (в том числе и за счет расположения аккумуляторов в полу хэтча). На всех четырех колесах Honda e установлены стойки МакФерсон, что в совокупности с приводом на заднюю ось позволит хэтчу, по мнению инженеров, иметь радиус разворота, ограниченный 4,3 м. Соответственно, хэтчбек должен оказаться не только управляемым, но и весьма маневренным.

В конструкции шасси используются высокопрочные материалы - таким образом, жесткость кузова электромобильчика будет сравнима с показателями автомобилей более высокого класса. А высокие технологии, задействованные в изготовлении блока аккумуляторных батарей, позволили японцам основательно снизить вес будущей новинки (хотя конкретные цифры тоже пока не обнародованы).

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