Роботов научили социальным навыкам

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) научили роботов социальному взаимодействию. Об этом сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В отчете говорится, что современные роботы способны выполнять сложную работу, но даже самые совершенные из них не рассчитаны на социальное взаимодействие. Инженерам удалось создать алгоритмы, на основе которых машины воспринимают другие умные устройства и пытаются наладить с ними контакт. По словам авторов, их модель создает реалистичные и предсказуемые социальные взаимодействия.

В качестве примера ученые рассказали, что роботы анализируют поведение других машин, чтобы понять их цели и задачи. Так, если один из роботов собирается полить дерево, то другой может помочь ему в этом - подать лейку, принести воду. По словам инженеров, в этом случае между роботами формируются базовые социальные навыки.

Взаимодействие между машинами необходимо для более быстрого решения определенных задач. Так, в двумерной среде, которую создали ученые, роботы получают положительные оценки за помощь другим устройствам и отрицательные - в случае, если машина своими действиями помешала другому роботу. "Роботы скоро начнут жить в нашем мире, и им действительно нужно научиться общаться с нами на человеческих началах", - отметил руководитель группы InfoLab MIT Борис Кац.