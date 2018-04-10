Владельцы iPhone 8 столкнулись с новой проблемой: дисплеи перестают работать - ПОДРОБНОСТИ

Владельцы iPhone 8 и iPhone 8 Plus, установившие iOS 11.3, столкнулись с новой проблемой. Замена дисплея в неофициальном сервисном центре приводит к полной неработоспособности экрана, передает Day.Az со ссылкой на MacDigger.

Судя по информации от журнала Vice, пользователи iPhone 8 начали жаловаться на то, что их устройства перестали нормально работать после ремонта у сторонней компании, не имеющей отношения к Apple. Эта проблема проявилась только после обновления до iOS 11.3. Это значит, что неисправность может быть связана с программным обеспечением, и Apple сможет ее исправить новым патчем. Если, конечно, в компании создали эту ситуацию ненамеренно.

Похожая ситуация происходит с датчиком Touch ID и системой сканирования лиц Face ID. Если заменить дисплей на смартфоне, то все биометрические сенсоры отключаются. Но в этом случае отключение некоторых функций связано с обеспечением безопасности пользователей.

Неясно, выпустит ли Apple обновление, возвращающее работоспособность экранам iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Возможно, компания решила "задушить" все нелегальные ремонтные конторы с целью заставить пользователей ходить чинить свои гаджеты в Apple.

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