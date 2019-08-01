Купание противопоказано при заболеваниях органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и сахарном диабете, также опасность при купании в водоемах представляет состояние опьянения. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Подмосковья, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания - заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, наличие инфекционно-воспалительных процессов, заболевания нервной системы, сахарный диабет, эпилепсия", - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

Он подчеркнул, что помимо заболеваний, большую опасность при купании в водоемах вызывает состояние алкогольного опьянения. По словам Холдина, теряется контроль над поведением, ухудшается ориентация и координация движений.

"Под воздействием алкоголя начинают преобладать процессы торможения, больной перестаёт ощущать опасность, инстинкт самосохранения подавляется. Что также является частой причиной травм и несчастных случаев", - добавил главный внештатный специалист-психиатр министерства здравоохранения Московской области Борис Белозеров.

Эксперты подчеркнули, что и без алкоголя при купании в холодной воде организм испытывает стресс: возрастает потребление кислорода органами и тканями, сужаются стенки сосудов, учащается сердцебиение и повышается артериальное давление.



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