Цвет волос зависит от пигментных клеток, которые расположены в основании каждого волосяного фолликула. С возрастом эти пигментные клетки умирают и их эффективность снижается. Когда организм перестает вырабатывать пигменты, волосы начинают становиться белыми. Тем не менее, вы можете предотвратить появление седых волос, питая кожу головы и защищая основание ваших волосяных фолликулов. Если ваши базовые и пигментные клетки более здоровы, то вы избежите появление седых волос гораздо дольше.

Седые волосы могут быть вызваны многими факторами, например:



гормональный дисбаланс

гипертиреоз и гипотиреоз

дефицит питательных веществ

недоедание

генетические нарушения

применение фена и концентрированных красок для волос

химиотерапия

излучение



Краска для волос используется для окрашивания седых волос, но они полны химических веществ, и могут повредить волосы. Таким образом, лучшим решением будет использовать натуральные продукты!

К счастью, есть домашнее естественное решение, которое придаст вашим волосам невероятный внешний вид. Все, что вам понадобится для приготовления средства это кокосовое масло и лимонный сок!

Кокосовое масло содержит антимикробные свойства, лауриновую кислоту и среднюю цепь жирных кислот. Эти свойства укрепляют волосы, улучшают состояние кожи головы, а также помогают росту волос. Кроме того, это уменьшает потери белка и при использовании в течение длительного времени, оно также помогает придать натуральный цвет седым волосам, потому что масло богато антиоксидантами.

Лимонный сок предотвращает появление седых волос. Он содержит огромное количество витаминов B и C, а так же фосфора, который питает волосы и лечит причину седины.



Ингредиенты:



3 чайные ложки свежего лимонного сока

50 мл. органического кокосового масла



Способ приготовления:



Смешайте три чайные ложки лимонного сока с кокосовым маслом.

Затем нанесите эту смесь на волосы и втирайте в кожу головы.

Оставьте по крайней мере на час.

Вымойте голову, а затем промойте шампунем волосы.

Повторяйте эту процедуру каждую неделю, и вы будете поражены результатами!

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