Раскрыт неожиданный механизм действия коронавируса

Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснила, что иммунная система организма человека после заражения коронавирусом атакует ткани и органы человека. Исследование опубликовано на портале MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм", - говорится в исследовании.

Таким образом, некоторым пациентам победить болезнь мешает собственный сильный иммунитет. Их легкие повреждаются не только вирусом, но и иммунитетом.

Отмечается, что помимо этого, новый тип коронавируса распространяется по всему организму. Это приводит к обилию различных симптомов.