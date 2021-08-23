Врач рассказала, кому нельзя есть рис

Врач-диетолог Ольга Кораблева сообщила РИА Новости, чем ценен рис для здоровья, и кому он противопоказан.

Специалист напомнила, что рис - продукт диетический: в отварном злаке всего 110-120 калорий на 100 граммов продукта. Сложные углеводы надолго обеспечивают сытость и позволят не переедать. Жиров в рисе всего 2,6 граммов на 100 граммов.

"Рис богат витаминами группы B, необходимыми для нервной системы, калием, марганцем, цинком, магнием, фосфором. Злак хорошо усваивается, это натуральный "сорбент", избавляющий от токсинов и препятствующий отложению солей", - говорит Ольга Кораблева.

Рис легко усваивается и полезен при заболеваниях ЖКТ, которые сопровождаются диареей и вздутием живота. При остром гастрите рекомендуются жидкие рисовые каши на воде. По словам диетолога, если есть склонность к запорам, рис не следует употреблять чаще, чем два раза в неделю.

"При наличии ожирения рис следует исключить: он усилит проблемы с перистальтикой кишечника. Белый рис не рекомендуется при диагнозе "диабет": его гликемический индекс - 70, а индекс каши на молоке составит уже 75. Полностью здоровому человеку можно съедать не более 200 граммов отварного риса в день", - считает Ольга Кораблева.

