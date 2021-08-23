Назван главный предвестник сахарного диабета

Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала главный предвестник сахарного диабета в беседе с телеканалом "Москва 24", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Ожирение в области талии - признак, указывающий на то, что ожирение затронуло и внутренние органы", - сказала она. По ее словам, это один из признаков метаболического синдрома, который очень часто приводит к сахарному диабету.

Специалист добавила, что человек может самостоятельно проверить, находится ли он в группе риска. Она порекомендовала померить сантиметровой лентой себе талию. Если у женщин обхват превышает 80 сантиметров, а у мужчин - 100 сантиметров, этого достаточно, чтобы обратиться за консультацией к врачу, сказала Чернышова.

Терапевт добавила, что необходимо также проверить состояние печени, поджелудочной железы, выяснить, все ли хорошо с обменом глюкозы.

Ранее диетолог и эндокринолог Егана Королева назвала крыжовник ягодой, снижающей риск возникновения сахарного диабета. По ее словам, крыжовник минимизирует риск за счет витамина Н, который снижает уровень глюкозы в крови и участвует в синтезе расщепляющего углеводы фермента - глюкокиназы. "Некоторые исследования доказывают, что употребление крыжовника полезно при таких заболеваниях, как акне и дерматиты", - отметила диетолог, добавив, что в ягоде также высокое содержание серы и витамина С.