Врач назвала способ справиться с мигренью

При мигрени следует оградиться от всех звуков и яркого света.

Как передает Day.Az, эти факторы могут усилить приступ, рассказала профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, продолжительность приступа мигрени составляет до двух суток, боль может проявляться в среднем раз в неделю. Симптомы включают тошноту, рвоту, чувствительность к свету и кратковременные неврологические нарушения, к примеру, усиление боли при физической нагрузке.

"Если приступ начался, необходимо установить режим тишины, отключив все средства, которые издают громкие звуки, и плотно закрыть шторы на окнах", - посоветовала Пивоварова. Она добавил, что для облегчения боли можно обвязать голову сухим полотенцем.