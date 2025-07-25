Открыт неожиданный метод лечения разрушительной болезни памяти

Ученые из Медицинской школы Университета Уэйк‑Форест подтвердили: инсулин, введенный через назальный спрей, безопасно и эффективно достигает ключевых зон мозга, отвечающих за память и мышление.

Как передает Day.Az, результаты опубликованы в Alzheimer's & Dementia.

С помощью позитронно‑эмиссионной томографии удалось проследить, как препарат попадает в 11 областей мозга, включая гиппокамп и височные доли.

Это открытие дает новый инструмент для лечения болезни Альцгеймера. Инсулин улучшает обмен веществ в нейронах, снижает воспаление и замедляет разрушение связей между нервными клетками. Такой эффект способен притормозить снижение памяти и когнитивных функций. Назальный способ доставки позволяет обойти гематоэнцефалический барьер - защиту мозга, через которую большинство препаратов не проходят.

В исследовании участвовали 16 человек в возрасте около 72 лет. Часть из них уже имела легкие когнитивные нарушения, и у них наблюдались другие модели усвоения препарата. Это значит, что в будущем можно будет подбирать схему лечения индивидуально, чтобы добиться наилучшего результата для каждого пациента.

Ученые называют этот результат важным шагом к более доступным и эффективным методам терапии. В ближайшие 12-18 месяцев планируются масштабные исследования, которые помогут понять, как состояние сосудов, накопление амилоида и пол пациента влияют на доставку препарата. Новый подход дает надежду на замедление болезни Альцгеймера и улучшение качества жизни миллионов людей.