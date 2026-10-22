Найден способ пробить «защитный щит» рака поджелудочной железы

Ученые нашли способ пробить защитную оболочку, которая делает рак поджелудочной железы особенно устойчивым к лечению. Блокировка одного белка-рецептора разрушает воспалительную сеть вокруг опухоли, снижает число клеток, подавляющих иммунитет, и усиливает атаку иммунных Т-клеток. Работа опубликована в журнале JCI Insight, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование провели специалисты онкологического центра Sylvester Университета Майами. Мишенью стал рецептор IL1RAP - общий "вспомогательный" узел, через который передают свои сигналы многие воспалительные молекулы. Опухоль поджелудочной железы окружает себя плотной воспалительной и рубцовой тканью, которая мешает лекарствам и иммунитету добраться до раковых клеток.

Заблокировав IL1RAP, ученые в лабораторных экспериментах разорвали эту "круговую поруку" сигналов: снизилось количество иммуносупрессивных клеток, уменьшился фиброз, а активность Т-клеток, наоборот, выросла. По сути, опухоль лишили части своей защиты, сделав ее более уязвимой для иммунной системы.

Рак поджелудочной железы - один из самых смертоносных: он часто выявляется поздно и плохо поддается терапии. Пока результаты получены на доклинической стадии, но исследователи уже планируют клиническое испытание, в котором терапию против IL1RAP объединят с химиоиммунотерапией у пациентов с операбельной опухолью - до операции. Это позволит увидеть, как меняется биология опухоли под действием лечения.

Рак поджелудочной железы уносит жизни большинства пациентов в течение пяти лет после диагноза, и за последние десятилетия прогноз почти не улучшился. Одна из причин - плотная оболочка из соединительной ткани и воспалительных клеток, которая буквально прячет опухоль от иммунитета и мешает химиопрепаратам добраться до цели. Поэтому подходы, разрушающие эту защиту, считаются одним из самых перспективных направлений в онкологии.