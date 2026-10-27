Риск инсульта можно определить по состоянию сетчатки

Сканирование сетчатки может помочь выявлять фибрилляцию предсердий за несколько лет до постановки диагноза и тем самым вовремя обнаруживать людей с повышенным риском инсульта. К такому выводу пришли исследователи из Института офтальмологии Университетского колледжа Лондона. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS Digital Health, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фибрилляция предсердий - нарушение сердечного ритма, при котором сердце сокращается нерегулярно. Заболевание не всегда вызывает заметные симптомы и может быть эпизодическим, поэтому его иногда не удается обнаружить во время стандартной электрокардиографии. При этом ФП повышает риск образования тромбов, которые могут попасть в мозг и вызвать инсульт.

Ученые проанализировали данные 89 664 человек из двух крупных исследований: 50 651 участника проекта AlzEye и 39 013 человек из Британского биобанка. У 6261 участника уже была диагностирована фибрилляция предсердий.

Оказалось, что у людей с ФП сетчатка в среднем была тоньше. Причем аналогичные изменения обнаружили у участников, у которых на момент сканирования заболевания еще не было, но оно развилось позднее. Более тонкие слои сетчатки фиксировали в среднем за четыре года до обращения в больницу с фибрилляцией предсердий.

Исследователи считают, что изменения сетчатки могут стать дополнительным сигналом для выявления людей, которым требуется более тщательное обследование сердца. При этом сканирование глаз не должно заменять ЭКГ, поскольку именно кардиологическое обследование используется для подтверждения диагноза.

По словам авторов, метод потенциально удобен тем, что исследование сетчатки быстрое и не требует вмешательства в организм. Если результаты подтвердят дальнейшие исследования, обычные офтальмологические обследования могут помочь раньше обнаруживать людей с повышенным риском ФП и связанных с ней инсультов.