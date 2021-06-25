https://news.day.az/officialchronicle/1355909.html Повышены зарплаты военных, служащих на освобожденных территориях Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Повышены зарплаты военных, служащих на освобожденных территориях Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев 25 июня подписал распоряжение об установлении президентской надбавки к месячным должностным окладам военнослужащих срочной службы, которую они несут на освобожденных территориях Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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