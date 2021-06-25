Повышены зарплаты военных, служащих на освобожденных территориях Азербайджана

Президент Ильхам Алиев 25 июня подписал распоряжение об установлении президентской надбавки к месячным должностным окладам военнослужащих срочной службы, которую они несут на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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