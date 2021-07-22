От имени Президента Ильхама Алиева семьям погибших в Кельбаджаре журналистов подарены квартиры

От имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева 22 июля - в День национальной прессы - семьям погибших в Кельбаджаре журналистов - сотрудника агентства АЗЕРТАДЖ Ибрагимова Магеррама Али оглу и оператора AzTV Абышова Сираджа Абыш оглу подарены квартиры, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев посетил семьи погибших журналистов, вручил им документы на квартиры, удостоверение семьи шехида и банковские карты для получения назначенных им социальных выплат.

Министр отметил, что распоряжением Президента Ильхама Алиева от 14 июня 2021 года оба журналиста были посмертно награждены орденом "За службу Отечеству" третьей степени. Сегодня же по поручению главы государства их семьям вручены документы на квартиры в жилых комплексах, расположенных недалеко от тех мест, где они проживали (в Сумгайыте и поселке Ходжасан).

Ибрагимову и Абышову присвоен статус шехида, членам их семей назначены социальные выплаты, предусмотренные для семей шехидов.

На встрече было подчеркнуто, что это очередное наглядное проявление особой заботы о семьях шехидов, высокая оценка труда, самоотверженности представителей прессы, достойно выполнивших свой служебный долг.

Члены семей погибших журналистов выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за большую заботу и предоставленные квартиры.

Отметим, что 4 июня Ибрагимов и Абышов, которые проводили съемки на освобожденных территориях, погибли, подорвавшись на противотанковой мине в селе Сусузлуг Кельбаджарского района.