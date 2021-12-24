Президент Ильхам Алиев. Путь к политическому олимпу и Карабахской Победе

Ответственность за судьбу Азербайджана легла на Ильхама Алиева в молодом возрасте. Ему было 42 года, когда его избрали Президентом. Жизнь, пройденный жизненный путь Ильхама Алиева, сумевшего справиться с этой славной миссией, возложенной на него вызовом времени и выбором народа, - это история успеха. Годы учебы в Москве, сложные нефтяные переговоры, 18-летний период президентства, каждый день вписываемый в историю...

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет обзор некоторых аспектов уникальной жизни Президента Ильхама Алиева, который выделяется среди современных мировых лидеров своим высоким интеллектом, дипломатическими навыками, особыми ораторскими способностями, чье имя вписано в нашу историю как лидера-реформатора, созидателя развитого Азербайджанского государства.

X X X

Дом, в котором он родился и жил, средняя школа номер 6, в которой он учился. Многих учителей, которые преподавали ему в этой известной в Баку школе, больше нет в живых. Но воспоминания остаются.

Из воспоминаний преподававшей Ильхаму Алиеву Эммы Кязымовой: В то время в классе был сильный контингент. Ребята усердно учились, была большая конкуренция. Будь наша воля, мы бы каждый раз ставили Ильхаму "отлично". Потому что он действительно учился на "отлично". Мне говорили, что, конечно, его отец занимает такую должность, что кроме пятерки вы ему можете поставить? Но это было совершенно не так. Гейдар Алиев ни разу ни слова не сказал ни одному учителю и не передавал через кого-либо просьбы.

По словам учительницы, когда сын Гейдара Алиева закончил школу, то он пришел на выпускной со всеми членами семьи. Это неожиданное событие создало в школе прекрасное праздничное настроение: "Конечно, тогда еще никто не мог сказать, что этот ученик обязательно будет президентом. Он был просто образован, умен, воспитан, знал несколько иностранных языков, мы об этом говорили. Мы восхищались этой семьей.

Знаете, в очень редких семьях дети получают такое воспитание, бывает такая простота. Лишь малому количеству детей бывает суждено вырастить в такой семье".

Теплые слова, производящие впечатление неофициальной характеристики, оживляют перед нами образ Ильхам Алиева в годы учебы в школе.

Из слов нынешнего директора школы заслуженного учителя Гюльшан Оруджевой:

Наша школа всегда гордилась своими выпускниками. Нашим выпускником, которым мы гордимся больше всех, конечно же, является Президент Ильхам Алиев. Это большая честь для нас и, в то же время, возлагает на нас большую ответственность. В 2011 году Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия учебного заведения после реконструкции и встретился с учителями, которые некогда преподавали ему, искренне побеседовал с ними, поделился своими воспоминаниями о школьных годах.

По словам учителей Ильхам Алиев никогда не считал себя выше своих одноклассников, всегда находился рядом с ними. Общенациональный лидер Гейдар Алиев и Зарифа ханым всегда держали связь со школой, налаживали тесные контакты с учителями, интересовались учебой своих детей. Великий лидер дважды посещал школу-лицей номер 6 - во время выпускного вечера Ильхама Алиева и в 2001 году в День знаний. Хочу отметить один интересный момент - в школьной виньетке фотография Ильхама Алиева по счету пятая в первом ряду, что является примером скромности и искренности.

Из воспоминаний учительницы школы Заремы Алмазовой:

Мы вместе учились с Президентом Ильхамом Алиевым в школе номер 6. Я всегда видела его на переменах рядом с одноклассниками. Он был очень простым, приветливым, дружелюбным мальчиком. Всегда одевал школьную форму и никогда не отличался от других. Моя мать Эмма ханым преподавала нашему Президенту биологию. Вспоминая школьные годы, она всегда говорила, что Ильхам Алиев очень тепло общался со своими одноклассниками, у них были прекрасные отношения. Несмотря на то, что он был сыном первого секретаря, вел себя очень скромно и искренне, хорошо учился.

X X X

Когда Ильхам Алиев уехал в Москву поступать в высшее учебное заведение, ему не было и 16 лет. Паспорт в этом возрасте не выдавали, и он уехал в Москву поступать в институт со справкой. Он стал самым юным студентом Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

Здесь накопил первый опыт самостоятельной жизни и общения. По окончании института получил направление в одно из посольств СССР за рубежом, однако предпочел остаться в институте. Поступил в аспирантуру, защитил диссертацию и в 23 года начал работать преподавателем в альма-матер. Его имя осталось в истории этого известного высшего учебного заведения как самого молодого преподавателя.

В целом, с МГИМО связаны 15 лет жизни Ильхама Алиева. Называя этот период незабываемым временем, Ильхам Алиев в интервью российским телеканалам сказал: "Годы студенчества для каждого человека - особые годы. Это годы становления, годы вступления в самостоятельную жизнь. Эти годы дали мне и знания, опыт общения. Это был первый опыт самостоятельной жизни".

А этот престижный вуз, в свою очередь, гордится Ильхамом Алиевым - первым Президентом среди его выпускников.

Бывший ректор МГИМО Николай Лебедев вспоминает:

Я всегда ставил Ильхаму Алиеву "отлично". Он заслуживает этой оценки и как руководитель процветающего государства.

X X X

В первые годы независимости Азербайджан переживал тяжелый социально-экономический кризис. Государственная казна была пустой, поэтому невозможно было что-то делать и все надежды были на нефть на дне моря. И поэтому великий лидер с большой дальновидностью старался привлечь иностранные компании к добыче каспийской нефти.

Переговоры проходили тяжело. Каждая из сторон исходила из своих интересов. Начавшиеся в Баку в марте 1994 года переговоры, затем продолжились в Стамбуле и Хьюстоне. Противоположная сторона ставила крайне тяжелые условия. Затем великий лидер направил в Вашингтон Ильхама Алиева, работавшего в то время вице-президентом Государственной нефтяной компании по внешним связям. Благодаря глубоким познаниям в области международного права, способности убеждать оппонентов, он смог наладить вопрос.

Многолетние наблюдения показывают, что Ильхам Алиев не любит выпячивать личные заслуги. Он редко говорит и об участии в переговорах по нефти. В недавнем выступлении на 70-летнем юбилее Нефтяных Камней сказал лишь, что продолжавшиеся больше месяца переговоры в Хьюстоне США сыграли решающую роль: "Руководство Государственной нефтяной компании - наш друг покойный Натиг Алиев, Хошбахт Юсифзаде, Валех Алескеров, я и другие сотрудники старались убедить инвесторов в том, что вкладывать инвестиции в Азербайджан можно и нужно, что тот, кто сегодня вкладывает инвестиции в Азербайджан, завтра получит большую пользу. Так и случилось. Инвестиции, вложенные в реализацию "Контракта века", окупились сполна. Иностранные инвесторы получили доход, исчисляющийся миллиардами долларов. Доход Азербайджанского государства превысил сто миллиардов долларов".

Участник переговоров Хошбахт Юсифзаде вспоминает: "В Азербайджане, только что вступившем в то время на путь независимости, специалисты-нефтяники не имели достаточного опыта переговоров с иностранными компаниями. Однако прекрасное знание Ильхамом Алиевым, окончившим Институт международных отношений в Москве, получившим ученую степень, а затем преподававшем в этом институте, английского языка и международно-правовых вопросов, его умение, наладив прямой контакт с нашими партнерами, находить путь выхода из сложных ситуаций и устранять напряженность, проявились и на встречах с компетентными лицами в Вашингтоне".

Этот нефтяной контракт, получивший название "Контракт века", вывел Азербайджан на путь развития и сыграл решающую роль в последующей судьбе страны в целом. Извлечение до сих пор в рамках контракта 500 млн тонн нефти на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли", продление два года назад срока контракта до 2050 года еще раз подтверждают насколько правильное решение было принято в 1994 году. 18 сентября текущего года из месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) был добыт 4-миллиардный баррель нефти. По данным на ноябрь 2021 года, доходы Нефтяного фонда по проекту АЧГ превышают 154 млрд 670 млн долларов.

X X X

Восемнадцать лет назад столкнувшийся с новым вызовом времени, азербайджанский народ доверил свою дальнейшую судьбу политическому преемнику великого лидера - Ильхаму Алиеву, и не пожалел о своем решении. За эти годы не было второй такой страны, развивающейся как Азербайджан с точки зрения как социально-экономической сферы, так и совершенствования системы управления и динамизма реформ.

Азербайджан, модернизировавшись за последние 18 лет, вступил в новый качественный этап. Это беспрецедентное развитие, происходящее перед нашими глазами, сопровождалось повышением благосостояния народа, решением существующих проблем, объединило государство и народ в единой платформе.

Если смотреть в глобальном масштабе, вопрос заключается не только в природных ресурсах. Есть страны, обладающие намного большими запасами нефти и газа, чем Азербайджан, однако прозябающие в бедности и нищете.

В первую очередь, речь идет о решающей роли лидера. Можно привести этому многочисленные примеры из древней и новейшей истории. Прагматизм, гибкая и целенаправленная государственная политика, дальновидность и способность принимать категоричные решения в судьбоносные моменты, высокий управленческий талант и гуманизм - все это лидерские качества, присущие Президенту Ильхаму Алиеву.

Развитие Азербайджана, сохранение и обеспечение на высоком уровне наших национальных интересов стали возможны благодаря этим и другим высоким качествам главы государства.

С первого дня избрания Президентом, Ильхам Алиев сказал, что продолжит политику великого лидера Гейдара Алиева. Сказал, что станет Президентом каждого гражданина. Сказал, что мы никогда не смиримся с оккупацией наших земель, на территории Азербайджана никогда не будет создано второе армянское государство. Это и другие обещания были выполнены практическими делами. Результат налицо: Азербайджан никогда не был настолько мощным и сильным. В ряду завоеванных успехов особое место занимает Победа Карабаха. Наш Президент, укрепив экономику и армию, проводя многолетнюю активную и действенную работу на дипломатической плоскости, прочно сплотив народ, шаг за шагом приблизил Победу.

Выполнив наставление великого лидера, он соединил нас с родным Карабахом. Он превратил Азербайджан в страну-победителя, вписал его имя в историю золотыми буквами. Президент Ильхам Алиев счастливый государственный деятель и в том смысле, что отмечает 60-летний юбилей в стране, территориальная деятельность которой восстановлена, как Президент народа-победителя.

Победа Карабаха расценивается, как общая победа тюркских государств, о чем наглядно свидетельствует награждение нашего Президента Высшим орденом тюркского мира.

Всесторонне развивающийся сегодня Азербайджан, имеющий высокий авторитет в мире, - произведение Ильхама Алиева.

Азербайджан во главе с нашим мудрым Президентом, за последние 18 лет принял участие во всех глобальных проектах, осуществляемых в регионе. Достаточно отметить железнодорожную линию Баку-Тбилиси-Карс, соединяющую Турцию и Азербайджан, Центральную Азию и Китай, а также охватывающий семь стран Южный газовый коридор стоимостью 40 миллиардов долларов. Доставка азербайджанского газа в Европу в рамках этого проекта является ярчайшей страницей нашей современной нефтегазовой эпопеи.

Другие яркие страницы произведения под названием современный Азербайджан составляют модели развития, интеллектуальные бренды, вызывающие большой интерес в мире. В последнее время этот ряд пополнился азербайджанской моделью ведения войны. Военная практика Азербайджана, за 44 дня освободившего большую территорию со сложным рельефом в ходе войны XXI века, изучается в развитых странах мира.

X X X

Естественно, что каждый успешный путь берет начало от семейного очага. Президент Ильхам Алиев был воспитан великой личностью и требовательным отцом Гейдаром Алиевым, выдающимся ученым и чуткой матерью Зарифой Алиевой, прошел школу великого лидера.

Судьба даровала ему такую спутницу жизни, как благородная, духовно богатая, добрая и великодушная Мехрибан ханым.

Президент Ильхам Алиев в одном из интервью сказал: "Я из таких людей, которые с радостью идут на работу, и с радостью возвращаются с работы домой". Он говорит, что свободное время проводит с семьей, жизненной энергией обогащается в семье.

Мехрибан ханым Алиева - самый близкий соратник Президента. С глубокой ответственностью воспринимая возложенную на нее миссию, как первая леди, она оказывает очень большую поддержку главе государства в решении судьбоносных для страны вопросов. Об этом наглядно свидетельствуют их совместные поездки на освобожденные от оккупации территории.

X X X

В наше время очень мало глав государств, любимых народом, как Президент Ильхам Алиев. Обладающий высоким интеллектом, глубокими энциклопедическими знаниями, дипломатическим талантом, железной логикой, острым словом, он снискал высокий авторитет на международной арене. Историческая Победа в Отечественной войне добавила к этим качествам большие полководческие способности. Сегодня азербайджанский народ вполне справедливо называет своего Президента Победоносным Верховным главнокомандующим. Успешный путь нашего Президента, 60-летний юбилей которого с радостью и гордостью отмечается нашим народом, мгновение за мгновением, день за днем увековечен АЗЕРТАДЖ.

Наш народ и каждый благодарный азербайджанец гордится своим Президентом, являющемся одним из самых выдающихся лидеров нашего времени, играющим важную роль на международной арене.

Успешный путь, начавшийся восемнадцать лет назад, ведет Азербайджан от вершины к вершине, от победы к победе.