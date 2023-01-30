Президент Ильхам Алиев: Венгрия и Азербайджан будут углублять сотрудничество и впредь

Венгрия и Азербайджан будут углублять сотрудничество и впредь.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и подписания двусторонних документов.

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