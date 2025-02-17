Утверждено соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Азербайджаном и Турцией

Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики", подписанное 15 ноября 2024 года в Баку.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно указу, после вступления соглашения в силу Государственное агентство по туризму Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить уведомление правительству Турецкой Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.