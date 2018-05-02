Полад Бюльбюльоглу потребовал извинений от «Эхо Москвы» за оскорбление азербайджанского народа

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу потребовал от "Эхо Москвы" извинений за оскорбительные высказывания в адрес азербайджанского народа в эфире радиостанции в ходе авторской передачи Юлии Латыниной "Код Доступа", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс-Азербайджан.

П.Бюльбюльоглу направил главному редактору "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову письмо с требованием извинений.

"С сожалением должен отметить, что Ю.Латынина в очередной раз, демонстрируя свои ограниченные знания мировой истории и симпатию к армянству, исказила исторические факты, представила агрессора как жертву и возвела в герои военных преступников, каковыми являются Серж Саргсян и его сподвижники, обвинив во всех грехах азербайджанский народ, страдающий на протяжении столетий от агрессии, геноцида, этнических чисток, и в отношении которого совершались международные преступления", - отмечается в тексте письма посла.

"Ю.Латынина в своем обращении к аудитории позволила себе безответственные, аморальные и унизительные высказывания в отношении всей азербайджанской нации, назвав азербайджанское общество "душевно нездоровым", - подчеркнул посол.

"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, прошу Вас предпринять необходимые меры в рамках закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" с тем, чтобы редакцией было распространено соответствующее опровержение и принесены извинения всему азербайджанскому народу", - говорится в письме П.Бюльбюльоглу.

С полным текстом письма азербайджанского посла можно ознакомиться по ссылке http://moscow.mfa.gov.az/news/4/3131.