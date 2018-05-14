В минсельхозе Азербайджана новое назначение - ФОТО

14 мая 2018 14:47

Министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов назначил директора Научно-исследовательского института овощеводства Аледдина Эйвазова главой Центра аграрной науки, информации и консультаций. Об этом говорится в сообщении министерства, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что Инам Керимов посетил НИИ овощеводства, где осмотрел новое административное здание и лаборатории Института, современную теплицу площадью в 6,14 гектара, построенную по проекту израильской компании Breedit, а также ознакомился с современным комплексом по производству семян овощей расположенным на открытой территории в 30 гектаров.

Министр встретился с учеными и специалистами НИИ, дал им свои поручения и рекомендации.

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