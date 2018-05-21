В Астане начинаются обсуждения по вопросам правового статуса Каспия

В Астане сегодня начинает работу очередное заседание Специальной рабочей группы на уровне заместителей министров прикаспийских государств по подготовке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Об этом говорится в сообщении МИД, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим в Астане находится делегация, возглавляемая руководителем Специальной рабочей группы с азербайджанской стороны, заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым.

Наряду с проектом Конвенции, в ходе заседания планируется обсудить документы касательно V саммита глав прикаспийских стран.

В рамках визита также предусмотрено проведение политических консультаций между МИД Азербайджана и Казахстана.

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