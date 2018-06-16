Внутриполитический винегрет»: Армения вязнет в болоте проблем

Происходит то, что было прогнозируемо. Имеет место отрезвление после опьянения "революцией" в Армении. Стала ли жизнь рядовых граждан РА "лучше и веселее" после свержения Сержа Саргсяна и прихода к власти новых сил во главе с Николом Пашиняном? Конечно же, нет. Влились ли в экономику Армении миллиарды долларов инвестиций? Не смешите мои тапочки, кто будет вкладывать такие средства в государство, изолированное от всех важнейших экономических и транспортных проектов в регионе?!

Максимум, что остается делать рядовым армянам, - верить в чудо. Но его, ясное дело, не будет до тех пор, пока официальный Ереван не согласится на справедливое урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. А этим не пахнет. Наоборот, новая армянская власть делает шаги и заявления, увеличивающие риск войны. Достаточно хотя бы вспомнить о визитах в Нагорный Карабах премьер-министра Никола Пашиняна и президента Армена Саркисяна. Кроме того, на передовую, но уже в нахчыванском направлении, выезжали новоявленные министр иностранных дел и министр обороны РА. После их визита туда армянская сторона совершила ряд провокаций.

Очевидно, что это были осознанные провокации со стороны новой армянской власти, уже не знающей, как поддержать свой рейтинг, стремительно катящийся вниз на фоне отсутствия реальных улучшений в жизни граждан страны-оккупанта. А тут еще и азербайджанская армия ответила так, что в Ереване не знают уже, как и оправдаться перед своими согражданами.

Что со всем этим делать? Обнять и плакать? Тоже вариант, но вряд ли он поможет Николу Пашиняну и его подельникам сохранить власть. Просто есть же процессы неизбежные и неподвластные власти. К примеру, в Армении в 2017 году снизился психологический порог рождаемости. Об этом на встрече с местными журналистами уже успел заявить руководитель отдела демографии министерства труда и социальных вопросов Армении Ваник Бабаджанян.

По его словам, в прошлом году психологический порог рождаемости, составляющий 40 тыс. новорожденных в год, снизился до 37,7 тыс. То есть, демографическая проблема накрывает РА с головой. И никакая "революция" тут помочь не может. Граждане РА просто не верят в будущее своей страны - что при Саргсяне, что при Пашиняне. Потому и рождается так мало детей. Потому и продолжается бегство из страны ее трудоспособного населения.

А тем временем Никол Пашинян уже заявил, что парламентские выборы будут проведены в течение одного года с момента формирования нового правительства. Как отмечают армянские СМИ, помимо парламентских сил, внепарламентские силы так же, естественно, попытаются принять участие в политических процессах. Указывается также на то, что не стоит отметать и возможность реванша РПА, лидером которой остается Серж Саргсян.

Тем более, что внутри новой властной команды уже случился раскол. Дело в том, что согласно решению нового правительства РА, обязательная накопительная система остается и вступает в полную силу с 1 июля. Так вот, министр труда и социальных вопросов Армении Мане Тандилян изначально выступала против обязательной накопительной системы. Возникла небольшая перепалка между Тандилян и премьер-министром Николом Пашиняном, после чего она подала в отставку. Никол Пашинян лишился первого своего министра, которая, напомню, была депутатом фракции "Выход", заместителем председателя партии "Светлая Армения". Ничего светлого в работе с Пашиняном, как видим, эта мадам не увидела. И не только она. О том, что Никол Пашинян слишком поспешно соглашается на накопительную пенсионную реформу, уже написал у себя в Facebook экс-премьер Армении Грант Багратян.

Причем, в конце сообщения Багратян высказал и личное недовольство поведением новоявленного "героя революции". "Не написал бы. Пришел и рассказал бы сам. Но на звонки не отвечаешь, а потом не перезваниваешь. Кстати, это первый такой случай. Прежние премьер-министры, к которым я был в однозначной оппозиции, и даже президент - все они, если и оказывались не на месте, потом перезванивали. Знали, что по личным вопросам я не звоню никогда", - указал Багратян.

Дошло, наконец, до того, что даже блок "Царукян", возглавляемый олигархом Гигиком Царукяном по кличке "Тупой Гаго", напомнил о том, что является силой, представленной во власти. Сам этот факт как нельзя более точно характеризует ситуацию в РА. Но тут ведь дело еще и в том, что депутаты блока имени "Тупого Гаго" признают, что имидж новой власти может очень быстро пострадать, если общественность обнаружит противоречия в позиции некоторых представителей власти, которую они занимали ранее и которая не соответствуют нынешним заявлениям.

Такой вот "политический винегрет" получился всего спустя месяц после формирования новой армянской власти. Что будет дальше? Ответ очевиден. Армения будет и дальше погружаться в болото нерешаемых экономических, социальных и политических проблем. Она самолично выбрала этот путь. Путь самоизоляции и отрицания неизбежности своего печального конца.

Акпер Гасанов