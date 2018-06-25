Госкомитет: В Азербайджане предотвращаются все шаги, направленные на нарушение стабильности

В Азербайджане предотвращаются все шаги, направленные на нарушение стабильности. Об этом в ходе выступления в понедельник на конференции на тему "Бакинский процесс: общины и задачи" сказал первый заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Саяд Салахлы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что в Азербайджане никогда не было конфликтов на религиозной почве. "В Азербайджане никогда не было антисемитизма. В Азербайджане проживало и проживает множество этнических групп, и в стране никогда не было плохого отношения к ним, доказательство чему являются смешанные браки", - сказал Салахлы.

Он отметил, что осуществляя превентивные меры в Азербайджане, необходимо расширить работы по религиозному просвещению.

Салахлы напомнил, что данная конференция проводится в соответствии с распоряжением главы государства от 17 ноября 2017 года о проведении мероприятий в рамках 10-й годовщины "Бакинского процесса".

Отметим, что платформа "Бакинский процесс" была выдвинута по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2008 году для проведения более конкретной деятельности в сфере диалога между культурами и религиями.

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