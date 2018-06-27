Между Турцией и Азербайджаном начинается новый этап развития отношений

Президентские и парламентские выборы в Турции прошли демократически и прозрачно.

Об этом в среду сказал Trend депутат парламента Азербайджана Эльман Насиров, передает Day.Az.

По его словам, Турция в период руководства Реджепа Тайипа Эрдогана достигла больших экономических и политических успехов.

"Под его руководством еще более укрепился авторитет Турции на международной арене. Победа Эрдогана на выборах означает дальнейшее укрепление безопасности Турции, расширение возможностей официальной Анкары на международной арене в качестве центра силы. Эта победа приведет к тому, что мы станем свидетелями более последовательных и решительных шагов Турции в борьбе с международным терроризмом", - сказал Насиров.

Депутат напомнил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев стал первым главой государства, поздравившим Эрдогана после оглашения предварительных результатов выборов. Насиров добавил, что это еще раз доказало крепкие связи, братство между Азербайджаном и Турцией.

"В будущем начнется новый этап развития дружественных и братских отношений между Турцией и Азербайджаном с целью их дальнейшего укрепления", - сказал депутат.

Отметим, что 24 июня в Турции прошли парламентские и президентские выборы.

Согласно предварительным итогам выборов, Реджеп Тайип Эрдоган набрал на президентских выборах 52,58 процента голосов избирателей, кандидат от Народной республиканской партии (CHP) Мухаррем Индже - 30,64 процента, кандидат от "İyi Parti" Мэраль Акшенер - 7,30 процента, кандидат от Демократической партии народов (HDP) Селахеддин Демирташ - 8,39 процента, от партии "Сеадет" (SP) Темель Карамоллаоглу - 0,89 процента, кандидат от партии "Ватан" (Vatan Partisi) Догу Перинчек набрал 0,20 процента голосов избирателей.

Что касается парламентских выборов, то блок "Народное единство" (Партия справедливости и развития - ПСР и Партия националистического движения - MHP) набрал 53,65 процента голосов избирателей, блок "MİLLET İTTİFAKI" с участием CHP, SP и "İyi Parti" - 33,96 процента, а HDP - 11,69 процента. Остальные партии набрали 0,07 процента голосов избирателей.

Таким образом, ПСР будут представлять в парламенте страны 295, MHP - 48, CHP -147, "İyi Parti" - 43, а HDP - 67 депутатов.

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