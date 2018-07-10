Мубариз Гурбанлы: Преступление против главы ИВ Гянджи - теракт

Преступление, совершенное в Гяндже против главы городской Исполнительной власти - террористический акт. Цель, которую поставили перед собой организовавшие это покушение, и стоящие за ними лица, направлена на нарушение общественно-политической стабильности в стране, создание противостояния. Об этом во вторник сказал журналистам председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель Госкомитета отметил, что Азербайджан - сильная страна, и никто не сможет нарушить общественно-политическую стабильность подобными деяниями. "Те, кто совершают подобное под завесой религии, в действительности искажают ее. Потому что это вопрос, не касающийся религии. Всем известно, кто и какие цели стоят за этими поступками. Правоохранительные органы ведут расследование и о результатах узнают все. Уверен, что каждый, кто был причастен к этому, получит достойное наказание. Если за этим стоят внешние или внутренние круги, то и это будет раскрыто. Некоторые трактуют произошедшее иначе. Однако суть его ясна. Известны личности тех, кто совершил теракт в Гяндже, и тех, кто их защищает. Это работа только тех групп, которые выступают против Азербайджана. Но они не добьются своих целей", - сказал Гурбанлы.

Отметим, что в связи с покушением на главу Исполнительной власти города Гянджи Эльмара Велиева в отношение 12 человек была избрана мера пресечения в виде ареста, сообщили накануне в МВД Азербайджана.

Наряду с Юнисом Сафаровым были задержаны еще 11 человек - Сафаров Юнис Рафиг оглу, Зейналов Фирудин Этибар оглу, Залов Джафар Мурсал оглу, Азизов Махир Азиз оглу, Алиев Мураз Метлеб оглу, Абдуллаев Гамлет Рамиз оглу, Алекперов Фикрет Балагардаш оглу, Гасанов Рауф Ровшан оглу, Пашаев Рамиль Фамиль оглу, Салахов Джейхун Исраил оглу, Мустафаев Расим Хафиз оглу, Захидов Эльмир Савадхан оглу.

Кроме того, за противозаконные призывы в соцсетях в связи с отключением электричества на территории страны и покушением на Эльмара Велиева задержаны 20 человек, сообщили ранее в МВД Азербайджана.

На 30 суток были задержаны Гурбанов Рабиль Селвер оглу, Ферази Яшар Ибрагим оглу, Алиев Эльхан Рустам оглу, Мехтиев Агиль Сяламят оглу, Рагимов Али Шахбала оглу, Джамалов Рашад Шамиль оглу, Шихалиев Эльсевен Акиф оглу, Гулиев Ильгра Хумай оглу, Садыхов Афган Гатамхан оглу, Алиев Руфат Ягуб оглу; Ширинов Илькнур Адиль оглу - на 25 суток, Керимов Сади Гусейн оглу - на 20 суток; Гусейнли Бабек Губмет оглу, Гашимов Афиг Мирзахан оглу - на 10 суток.

В розыске находятся Сафарсой Рза Али оглу и Гасымов Сабухи Хафиз оглу. Балаев Махир Адам оглу арестован. Гасанов Бахрам Гусейн оглу и Рагимов Орхан Орудж оглу оштрафованы. Байрамлы Самеду Эльмин оглу было сделано предупреждение.

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