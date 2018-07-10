Госкомитет Азербайджана: Религиозный радикализм и экстремизм существует не только в исламе но и в других религиях

Религиозный радикализм и религиозный экстремизм относятся не только к исламу, они существуют и в других религиях.

Об этом председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы сказал во вторник на конференции на тему "Организация совместной деятельности в борьбе с религиозным радикализмом и ее значение", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что все религии призывают к миру, религия не может призывать к терроризму.

Гурбанлы добавил, что каждый год в мире от терроризма погибают 30-35 тысяч человек.

"Есть страны, которые покровительствуют терроризму и даже защищают его на государственном уровне. В настоящее время страны, которые защищают терроризм, изолируются", - сказал Гурбанлы.

Председатель госкомитета подчеркнул, что в борьбе с религиозным экстремизмом участвуют все страны.

"Религиозный радикализм, экстремизм обязательно приводят к терроризму, и эта террористическая угроза представляет опасность для каждой страны и каждого индивидуума. Совершение террористических актов против людей, злоупотребляя религией, создание хаоса, войны в отдельных странах приводят к большим трагедиям. Для этого необходимо вести борьбу, самое главное средство которой - это просвещать людей, объяснять людям суть религий", - сказал Гурбанлы.

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