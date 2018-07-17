УМК: Цель кровавых терактов в Гяндже - создать напряженность в стране и породить страх в обществе - ФОТО

В Гяндже в комплексе "Имамзада" при организации Управления мусульман Кавказа (УМК) проходит совещание.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии принимают участие председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сотрудники Исполнительной власти Гянджи, полномочные представители УМК в регионах, религиозные деятели, члены религиозных общин и представители общественности.

Выступавшие отметили, что события, произошедшие в последние дни в Гяндже, совершенные преступные деяния противоречат исламу. Есть определенные группы, которые, прикрываясь религией, пытаются осуществить свои провокации. Эти кровавые теракты были совершены с целью создать напряженность в стране и породить страх в обществе. Эти теракты, совершенные под религиозными лозунгами, - самое большое преступление против исламской религии, потому что ислам - религия мира, добра.

Было отмечено, что, пытаясь нарушить стабильность в стране, эти группы намеревались нанести удар по Азербайджанскому государству. Однако азербайджанская полиция решительно пресекла эти преступные действия, не позволив нарушить стабильность в стране. К сожалению, в ходе пресечения беспорядков погибли два сотрудника полиции.

До внимания было доведено, что верующие Гянджи всегда ощущают заботу государства, мечети города, храмы реконструированы и переданы верующим. Азербайджанское государство и азербайджанский народ сохраняют национальные, религиозные ценности. Азербайджан одна из стран, больше всего пропагандирующая в мире исламскую культуру. По линии и при поддержке Азербайджанского государства за счет государственных средств полностью восстановлены, реконструированы историко-религиозные памятники, построены новые мечети.

Те, кто хотел связать это преступление с религией, совершили самое большое преступление против нее. Преступники и те, кто стоит за ними, никогда не добьются своих коварных намерений.

Напомним, что 10 июля приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попыталась нарушить порядок, собравшись на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа, говорилось в распространенном ранее совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности.

В сообщении отмечалось, что нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов. В результате ударов, которые нанесли радикалы острыми предметами, при исполнении обязанностей погибли два офицера полиции - заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

В результате решительных действий сотрудников полиции были задержаны и приведены в Главное управление полиции Гянджи 40 человек, остальные сбежали. Порядок в центре города был полностью восстановлен в течение 30 минут.

В результате оперативно-розыскных мер, осуществленных сотрудниками правоохранительных органов, при содействии граждан был арестован и передан следствию Гасымов Фаррух Хагани оглу, а второй подозреваемый в кровавом преступлении - Рашад Боюккишиев был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам полиции.

Всего за совершенные преступления во время событий 10 июля арестованы 22 человека.

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