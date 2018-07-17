Мубариз Гурбанлы: Пытавшиеся осуществить гянджинский сценарий потерпели полный крах

Предварительное расследование показывает, что те, кто совершил теракты в Гяндже, - преступные элементы, которые прикрывались религией.

Об этом председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Мубариз Гурбанлы сказал, выступая на совещании в комплексе "Имамзада" в Гяндже, которое организовано Управлением мусульман Кавказа (УМК), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гурбанлы отметил, что те, кто готовил сценарий и стоял за гянджинскими событиями, были нацелены на нарушение общественно-политической стабильности в стране и нанесение удара по независимости Азербайджана.

"Однако те, кто хотел осуществить этот сценарий, и его исполнители потерпели полный крах", - сказал Гурбанлы.

Председатель комитета подчеркнул, что совершившие эти события не имеют никакого отношения к исламу и мусульманскому миру.

"Совершившие это преступление - представители антиазербайджанских кругов, и их преступление не останется безнаказанным", - сказал глава госкомитета.

Гурбанлы добавил, что в Азербайджане существует модель государство - религия. "Эта модель отражена в Конституции Азербайджана. Азербайджан - светское государство, но в то же время Азербайджанское государство уделяет большое и всестороннее внимание исламской религии, исламским ценностям. Азербайджан многонациональная и многоконфессиональная страна. В Азербайджане одинаково относятся ко всем религиям и народам. Поэтому ценности толерантности, мультикультурализма Азербайджана изучаются и одобряются в качестве примера как для исламского, так и для всего мира", - сказал Гурбанлы.

Председатель комитета подчеркнул, что в Азербайджане очень стабильная религиозная среда, в стране никогда не было противостояний на религиозной почве.

"Мы не должны допускать, чтобы в Азербайджане кто-то, используя как прикрытие религиозные группы, совершал преступления, создавал угрозу для независимости и общественно-политической стабильности страны", - сказал Гурбанлы.

Напомним, что 3 июля было совершено вооруженное нападение на главу исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева, а 10 июля приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попыталась нарушить порядок, собравшись на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа. Нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов. В результате ударов, которые нанесли радикалы острыми предметами, при исполнении обязанностей скончались два офицера полиции - заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

Всего за совершенные преступления во время событий 10 июля арестованы 22 человека.

В то же время, в связи с покушением на жизнь главы Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева третьего июля были арестованы 13 человек, восемь человек были объявлены в розыск.

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