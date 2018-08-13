Стало известно, где пройдет VI саммит глав прикаспийских государств

Очередной VI саммит глав прикаспийских государств состоится в Туркменистане в согласованные сроки. Согласно сообщению МИД Казахстана, об этом говорится в итоговом коммюнике пятого каспийского саммита, состоявшегося накануне в Актау, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Главным событием пятого каспийского саммита стало подписание лидерами пяти государств базового международного договора, выработанного на основе консенсуса и взаимного учета интересов всех сторон - Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

В коммюнике также говорится, что с глубоким удовлетворением воспринято подписание на пятом каспийском саммите соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве и соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта.

Кроме того, с целью развития контактов между предпринимателями и бизнес-структурами пяти стран предложено провести первый Каспийский экономический форум в 2019 году в Туркменистане.

Отмечена необходимость подготовки пятистороннего соглашения о сотрудничестве в сфере морского транспорта на Каспии. Подписание в ходе саммита межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море нацелено на реализацию базовых принципов взаимодействия государств.

В целях обеспечения интересов прибрежных государств в сфере безопасности президенты подтвердили необходимость разработки и принятия согласованных мер доверия на Каспии в области военной деятельности на море. Президенты приветствовали подписание протоколов о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью, о взаимодействии пограничных ведомств к соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море от 18 ноября 2010 года, направленных на противодействие актуальным вызовам и угрозам, а также на пресечение противоправной деятельности. Пристальное внимание лидеры уделили вопросам состояния окружающей среды на Каспии.

Констатировано, что важнейшим итогом усилий прикаспийских государств на этом направлении стало подписание 20 июля 2018 года в Москве протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря от 4 ноября 2003 года. Поручено завершить внутригосударственные процедуры для вступления в силу принятых протоколов к ней, а также процесс размещения секретариата конвенции на территории прикаспийских государств на ротационной основе.

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