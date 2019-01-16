Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии завода «SOCAR карбамид»
16 января 2019 10:55 1 693
16 января сдан в эксплуатацию завод "SOCAR карбамид", построенный на территории Сумгайытского химического промышленного парка.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.
Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев проинформировал главу государства о работе, проделанной на предприятии.
Президент Ильхам Алиев ввел в действие завод.
Глава государства встретился с коллективом предприятия.
В заключение было сделано фото на память.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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