Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии завода «SOCAR карбамид»

16 января 2019 10:55

16 января сдан в эксплуатацию завод "SOCAR карбамид", построенный на территории Сумгайытского химического промышленного парка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев проинформировал главу государства о работе, проделанной на предприятии.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие завод.

Глава государства встретился с коллективом предприятия.

В заключение было сделано фото на память.

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