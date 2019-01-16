Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии завода «SOCAR карбамид»

16 января сдан в эксплуатацию завод "SOCAR карбамид", построенный на территории Сумгайытского химического промышленного парка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев проинформировал главу государства о работе, проделанной на предприятии.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие завод.

Глава государства встретился с коллективом предприятия.

В заключение было сделано фото на память.