Ни на минуту нельзя забывать Ходжалинский геноцид и необходимо заставить весь мир запечатлеть его в своей памяти.

Об этом в четверг в ходе выступления на мероприятии "Ходжалинский геноцид - вечная память народа: справедливость для Ходжалы!" в Управлении мусульман Кавказа сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Мубариз Гурбанлы, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель Госкомитета сказал, что в связи с Ходжалиским геноцидом в Азербайджане и других странах проводятся мероприятия.

"В стране проделана серьезная работа по доведению до всего мира реалий Ходжалы, эта работа продолжается и сегодня. По инициативе великого лидера Гейдара Алиева была дана политико-правовая оценка геноциду. Неоспорима заслуга и Фонда Гейдара Алиева в доведении до всего мира правды о геноциде. В результате проделанной работы есть положительные подвижки с точки зрения признания этого геноцида", - отметил Гурбанлы.

Гурбанлы сказал, что совершенные в Ходжалы зверства являются преступлением против человечества.

"Такого рода преступники должны быть привлечены к уголовной ответственности независимо от того, где они находятся. Саргсян, Кочарян, стоявшиие во главе тех, кто учинил Ходжалинский геноцид, когда-нибудь ответят за свое преступление", - добавил председатель Госкомитета.

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. Во время этой военно-политической агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.