Азербайджан как страна, страдающая от террора, считает терроризм одной из опаснейших угроз для мира, одной из жесточайших бед, с которыми столкнулось современное человечество. Об этом председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы сказал, выступая на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на госкомитет.

По его словам, необходимо серьезно бороться с причинами, порождающими эту общечеловеческую беду, а также обстоятельствами, создающими условия для ее распространения.

Гурбанлы подчеркнул, что особую обеспокоенность должны вызывать нерешенные вооруженные конфликты, захватническая политика, распространение пропаганды ненависти, различных форм расизма, исламофобии и ксенофобии. "Очень важны совместные усилия, направленные на урегулирование конфликтов, решительная позиция в борьбе с терроризмом, усилия по сохранению территориальной целостности и суверенитета всех стран-членов", - сказал он.

Напомнив, что Армения все еще удерживает под оккупацией 20 процентов азербайджанских земель, глава госкомитета подчеркнул, что только в период с 1989 по 1994 годы в результате кампании террора Армении против Азербайджана, направленной непосредственно против мирного азербайджанского населения, погибли и были ранены тысячи людей. "Кульминацией этой кампании террора стал геноцид, совершенный в азербайджанском городе Ходжалы 26 февраля 1992 года, когда за одну ночь армянскими вооруженными соединениями были убиты 613 мирных жителей, среди которых 196 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1275 жителей были взяты в заложники, а судьба 150 человек все еще неизвестна", - сказал Гурбанлы.

Отметим, что в заседании участвовали представители государств и правительств 42 стран. По его итогам была принята Стамбульская декларация.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.