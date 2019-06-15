Сегодня - день гибели Национального героя Азербайджана, большого патриота своей страны, журналиста Чингиза Мустафаева.

15 июня 1992 года во время ожесточенных боев у села Нахчыванлы Нагорного Карабаха Чингиз Мустафаев был смертельно ранен армянскими боевиками, снимая наступление азербайджанской армии.

Чингиз погиб не напрасно. Благодаря его смелости, профессионализму и самоотверженности, удалось запечатлеть на камеру многие ключевые моменты карабахской войны, а его ходжалинские кадры стали неопровержимым доказательством бесчеловечной жестокости армянских оккупантов.

Чингиз Мустафаев родился 29 августа 1960 года, окончил Азербайджанский государственный медицинский институт, работал врачом в Девечинском районе, а после - главврачом санатория при Инженерно-строительном институте.

Он был врачом, но в то же время был поклонником искусства, музыки, журналистики. Именно Чингиз создал впервые в Баку музыкальный центр "Диско", участвовал в фольклорной группе "Озан", молодежной студии "Экспромт".

Но стремление к репортерской деятельности, интерес к журналистике оказались сильнее. И в октябре 1991 года Чингиз создает студию "215 КЛ", которая резко выделялась на фоне тогдашнего азербайджанского телевидения, а сам Ч. Мустафаев превратился в популярного ведущего таких передач студии "215 КЛ", как "Никто не будет забыт", "Лицом к лицу".

В качестве репортера общественность республики впервые узнала его по видеосюжетам, снятым во время кровавых январских событий 1990 года. Снятые им кадры помогли донести до мира правду о кровавых деяниях советской армии в Баку в ночь с 19-го на 20-ое января.

Решительный и принципиальный, Ч.Мустафаев добился интервью с труднодоступными чиновниками советского режима - М.Горбачевым, Б.Ельциным, Н.Назарбаевым, А.Муталлибовым, с отличающимися проармянской и антиазербайджанской позицией Р.Горбачевой, Г.Старовойтовой и другими.

А когда армянские националисты начали необъявленную войну против Азербайджана, Чингиз полностью посвятил себя военной журналистике. Не было такой горячей точки, где бы он не появлялся со своей камерой. Рискуя жизнью, он заснял на видеопленку страшные последствия захвата армянами азербайджанского города Ходжалы, акта геноцида, осуществленного захватчиками в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Потом эти кадры обошли весь мир, наглядно продемонстрировав всему человечеству кровавые деяния армянских националистов против мирного азербайджанского населения.

Свидетели ходжалинских событий рассказывали, как Чингиз в опасных ситуациях помогал им спастись от реальной гибели...

В 1993 году Чингизу Фуад оглы Мустафаеву было посмертно присвоено звание Национального Героя Азербайджана.