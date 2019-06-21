В Азербайджане царит религиозная стабильность.

Об этом сказал первый зампред Государственного комитета по работе с религиозными структурами Саяд Салахлы, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, комитет координирует работу всех религиозных конфессий в Азербайджане, свободно сосуществующих в стране.

Салахлы подчеркнул, что Азербайджан - многоконфессиональное государство, которое на высоком уровне проводит политику толерантности и мультикульутрализма, являясь одной из ведущих стран в этой сфере: "Азербайджанское государство оказывает поддержку всем религиям, выделят им финансовые средства. В Азербайджане построены и функционируют синагоги, христианские церкви. Когда в других странах какая-то религиозная община строит церковь, синагогу или другой храм своей веры, то государство не помогает им, а говорит, чтобы строили на пожертвования граждан. В Азербайджане государство оказывает им поддержку в строительстве".