Позиция России по нагорно-карабахскому урегулированию не изменилась, и не может измениться.

Об этом сегодня сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос московского корреспондента Trend о состоявшейся 26 июня встрече посла России в Армении Сергея Копыркина с представителями оргкомитета так называемого "Стратегического союза Армения-Арцах".

Она отметила, что речь идет о рутинных контактах в рамках общения посла с общественно-политическими силами страны пребывания.

"Подобная встреча, насколько я понимаю, была с руководителями "Дашнакцутюн". Встреча и беседа были инициированы армянской стороной, затрагивали широкий спектр вопросов, обсуждалась тема и Нагорного Карабаха, хотя и не была центральной", - сказала Мария Захарова.

По ее словам, о том, что с руководством этого политического течения придут представители данного оргкомитета, российские дипломаты не были информированы.

"Поэтому эта встреча не может иметь какой-либо такой политической составляющей, которую ей приписывали в прессе, и никаким образом позиция России по нагорно-карабахскому урегулированию не изменилась и не может измениться. Озвучивается она в Москве руководством государства, и подтверждается, в том числе, на местах нашими послами и дипломатами. Она всегда характеризовалась взвешенностью и сбалансированностью. И, так как эта тема вызвала вопросы, в том числе, в медиа-пространстве Азербайджана, и у азербайджанской стороны, то в таком же ключе мы проинформировали наших азербайджанских партнеров", - сказала Мария Захарова.