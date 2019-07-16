Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян бодро заявил, что поддержка народом его власти только крепнет. Заявил он это, несмотря на откровенно противоречащие его словам данные соцопросов.

О падении рейтинга Пашиняна заговорили еще в прошлом году. А после акции 20 мая, когда блокировать здания судов по призыву "народного" премьера почти никто не пришел, ситуация приобрела уже клинический характер. В правительстве категорически не согласны с падением рейтинга Пашиняна, утверждая обратное. Но цифры не переспоришь.

Политтехнолог Армен Бадалян в беседе с армянскими СМИ назвал достоверными недавно опубликованные сведения о рейтинге премьер-министра. Эти сведения, по его словам, совпадают с теми закономерностями, которые возникают при резкой смене власти.

Согласно опубликованным данным, в мае 2018 г. рейтинг Никола Пашиняна составлял 92%, в сентябре 2018 г. - 81%, в декабре 2018 г. - 70%, в феврале 2019 г.- 52%, а в мае 2019 г. рейтинг вождя "революции" составил всего 31%.

Динамика рейтинга свидетельствует о том, что в ближайшее время, а точнее, через 2-3 месяца рядовые граждане РА заполнят собой улицы столицы, а также больших и малых городов, чтобы выразить премьеру свое недоверие и напомнить о тех обещаниях, которые тот так и не выполнил. Ситуация на внутриполитическом поле развивается с беспрецедентной скоростью, социальная ситуация с каждым днем становится хуже, повсеместное сокращение рабочих мест, в том числе, в армии, рост цен на продукты первой необходимости, увеличение числа безработных, обострение криминогенной обстановки способствуют тому, что рейтинг премьер-министра уверенно приближается к нулевой отметке. Похоже, что на этот раз политическая осень в самом деле будет бурной.

Кстати, Бадалян сослался на итоги соцопроса, недавно проведенного Международным республиканским институтом. Респондентам предложили ответить на вопрос "Влияют ли граждане на решения власти?". В прошлом году положительный ответ на вопрос дали 76% опрошенных граждан, в этом году - 53%. Отрицательная динамика очевидна.

Султан Керим