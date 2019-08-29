Как-то после очередного ляпа премьера Пашиняна, поставившего Армению в неловкое положение, министр иностранных дел Зограб Мнацаканян успокоил своих встревоженных сотрудников, сказав, что еще не такое приходилось разгребать.

Как писала газета "Паст", в МИД были очень озабочены тем, перед какой серьезной проблемой окажутся вскоре в связи с реакцией международных структур на шаги армянских властей в отношении судебной системы. "Не удручайтесь, я "подчищал" более серьезные дела в Страсбурге, что это такое, чтобы не "подчистили"", - успокоил коллег министр.

Пожалуй, подчищать - это главная функция армянского МИД-а на сегодняшний день. При отсутствии внятной внешней политики и серьезной внешнеполитической деятельности (что связано с несерьезным отношением мира к Армении и ее новым властям), главе внешнеполитического ведомства только и остается, что подтирать и подчищать за "народным" премьер-министром.

Как раз этим самым занялся Зограб Мнацаканян на открытии ежегодного съезда руководителей центрального аппарата МИД и дипломатических представительств и консульских учреждений Армении. Проще говоря, на тусовке неудачников, потому что МИД Армении, его структуры и миссии - яркий пример того, как не нужно строить дипломатию.

В этот раз на встрече с армянскими дипломатами Мнацаканян подчищал за премьер-министром Армении после скандального митинга в Карабахе. В начале августа, выступая на митинге в Ханкенди, Никол Пашинян наговорил ерунды, которую в Армении до сих пор не знают, как комментировать, чтобы не вызвать серьезного скандала и проблем для новых властей. Если говорить коротко, Пашинян провозгласил Карабах частью Армении со всеми вытекающими отсюда последствиями, и в задачу главы МИД входило разъяснить и озадаченным дипломатам, и общественности, что политика Еревана по карабахскому вопросу совершенно не изменилась.

В ходе своего выступления Мнацаканян яростно обрушился на Азербайджан, обвинив нашу страну в создании "угрозы для мира и безопасности в регионе Южного Кавказа" и требуя от Баку прямых переговоров с сепаратистами. По его словам, "мир не имеет альтернативы, а Армения и Карабах располагают достаточными силами для обеспечения мира". Армянский министр уверен, что нынешний статус-кво как раз то самое, что обеспечивает мир и безопасность в регионе, а нарушение этого "военно-политического равновесия", чем, по его заверениям, занимается Азербайджан, грозит дестабилизацией.

Со скидкой на непрекращающуюся дипломатическую истерику Еревана, с каждым днем все больше теряющего позиции в карабахском вопросе, страхи Мнацаканяна вполне простительны. Наши соседи долгое время считали, что в начале 90-х решили вопрос Карабаха раз и навсегда, с этой мыслью выросло новое поколение армян. И потому принять реалии им очень тяжело. Так называемое "равновесие", установившееся в результате оккупации территорий Азербайджана, обязательно вскоре будет нарушено - в Армении это хорошо понимают и изо всех сил пытаются предотвратить такой исход.

Армянские руководители всегда страдали подменой понятий. И Мнацаканян тут не исключение, сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

"Ну, о каком балансе сил можно говорить, если одна страна оккупирует территории другой, грубо нарушая ее суверенитет и территориальную целостность. Более того, Армения фактически располагает двумя армейскими группировками в регионе, одна из которых находится на ее территории, другая, а именно оккупационный корпус, - на территории Азербайджана. Тут дисбаланс очевидный, и он налицо", - сказал Велизаде.

В нашем регионе действуют две армии Армении в рамках единоначалия. Это, по сути, одна интегрированная военная группировка, отметил политолог. Один из компонентов этой военной группировки - оккупационный корпус, действующий на территории Азербайджана, - и создает военный дисбаланс. Он действует на совершенно незаконных началах и не признается никем, кроме самой Армении. Азербайджан предпринимает необходимые меры, чтобы путем военного прессинга заставить оккупантов освободить азербайджанские территории. Вот когда территории будут освобождены, тогда и баланс будет полностью восстановлен, подчеркнул наш собеседник.

"Когда армянские деятели говорят о необходимости сохранения баланса, это выглядит насмешкой над логикой. На сегодняшний день мы видим, как Армения наращивает свое военное присутствие на оккупированных территориях, проводит какие-то модернизационные работы в своем оккупационном корпусе и создает тем самым все предпосылки для возобновления военных действий.

То, что делает Азербайджан, вполне логично и допустимо, поскольку действия азербайджанской стороны направлены как раз на ликвидацию дисбаланса и являются следствием оккупации. Так что очень волнующие Мнацаканяна меры, принимаемые Баку, в частности закупка военной техники, современных средств защиты и наступательных вооружений - все это продиктовано логикой сложившейся ситуации и, естественно, этот процесс не закончится, пока последний армянский солдат не покинет азербайджанскую территорию", - сказал Ильгар Велизаде.

Отметим, что растерянность, царящая в политических и дипломатических кругах Армении, отражается в речах и заявлениях первых лиц соседней страны, и за сказанное официальными лицами приходится отдуваться, в том числе, и МИДу. Но даже всего дипломатического опыта господина Мнацаканяна не хватит для того, чтобы отмыть окровавленные руки Еревана. Независимо от того, полевой командир или журналист стоит во главе страны.

Зульфугар Ибрагимов