У Армении осталось очень мало времени на то, чтобы разрулить ситуацию с российским гигантом - РЖД. Российские железные дороги и министерство транспорта РФ уже начинают терять терпение, наблюдая за развернувшейся в Армении истерией.

РЖД и Минтранс России находятся "в процессе закипания", заявил армянскому агентству АРКА председатель Экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин.

"Сегодня офис ЮКЖД парализован, документация частично изъята и ее не возвращают, основные претензии армянской стороны - в рамках концессии было нецелевое использование средств, но все пока бездоказательно", - заявил эксперт.

По словам Иванкина, никаких официальных обвинений армянской стороной не предъявлено, но при этом идет прессинг, "суммы увеличиваются: начиналось со смешных, и сейчас уже о 60 миллионах долларах говорят".

Напомним, что давление на дочку российской РЖД началось после прихода к власти Никола Пашиняна. Южно-Кавказским железным дорогам было предъявлено обвинение в неуплате налогов. Первоначально действительно сумма была смешной - 20 тысяч долларов.

15 августа прошлого года сотрудники комитета госдоходов Армении провели обыски в офисе ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога". Были изъяты документы, досматривались личные вещи сотрудников. К действиям был привлечен также спецназ. Было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты НДС в размере 9,7 миллиона драмов (около 20 тысяч долларов).

В Москве такой подход к урегулированию налоговых претензий расценили как перегиб, сообщал "Коммерсантъ", ссылаясь на инсайдерскую информацию.

В Армении же аналитики недоумевали: с какой стати Пашинян решился ради такой крошечной суммы идти на шантаж Москвы? Правда, время для наезда на ЮКЖД было выбрано не случайное - через несколько дней Пашинян должен был ехать в Москву и, по-видимому, готовил себе "портфолио" для разговора с Москвой.

Шантаж не сработал, а только разозлил еще больше стратегического союзника, который, надо отдать ему должное, терпеливо ждал, когда Ереван одумается, целый год. Правда, за это время сумма претензий, как свидетельствует российский эксперт, возросла с 20 тысяч до 60 миллионов долларов.

Иванкин полагает, что "это не будет тянуться годами".

Действительно, 20 сентября RTVI сообщила, что Российские железные дороги готовятся разорвать соглашение с властями Армении, поскольку они блокируют работу ее дочернего предприятия ЮКЖД.

Однако тут в плохом виде останется армянская сторона. По словам российского эксперта, если ситуация будет доведена до абсурда и концессионное соглашение будет разорвано, то у Армении остается два варианта: либо взять у ЮКЖД подвижной состав назад в аренду с правом выкупа, либо без, или же закупить его где-то еще. В любом случае, это довольно-таки серьезные дополнительные расходы для Армении, учитывая отсутствие того объема перевозок, который бы позволил в финансовом плане увидеть срок окупаемости этих проектов.

Дело в том, что по договору о концессионном управлении армянскими железными дорогами, ЮКЖД выкупила у Армении весь подвижной состав, включая платформы и дрезины. В случае ухода российской компании железная дорога Армении будет парализована. Перевозки и сейчас находятся на очень низком уровне. В связи с упадком в сельскохозяйственной отрасли и отмиранием провинции, активного передвижения граждан по железной дороге нет. Сообщение более-менее активным остается только между крупными городами и на межгосударственной магистрали Армения-Грузия. Виноват в этом не российский концессионер, а власти страны и ее статус агрессора, сделавший Армению изгоем в регионе.

Разморозка железной дороги возможна только в условиях экономического оживления в провинции, когда у населения появится необходимость в передвижении по стране. Оживление же в провинции, в свою очередь, зависит от экономической активности страны в регионе. А это исключено, пока Армения продолжает агрессорскую политику и, как следствие, имеет закрытые границы.

Вряд ли армянской стороне удастся раздобыть реальные доказательства вины российской компании. Если это не было сделано за год, то не будет сделано никогда. А трехчасовой визит Владимира Путина в Ереван 1 октября, думается, парализует армянские власти и лишит их желания и дальше испытывать терпение Москвы.

Зульфугар Ибрагимов