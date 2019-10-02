В Музейном центре Баку прошел учредительный съезд Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" с участием видных общественных деятелей, представителей культуры и науки, гостей из Израиля, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На церемонии открытии мероприятия прозвучали гимны Азербайджана и Израиля. Выступивший на мероприятии посол Израиля в Азербайджане Дан Став подчеркнул успешное развитие между странами, дружественное отношение между народами, отметив, что история проживания евреев в Азербайджане насчитывает 2500 лет.

"Еврейский народ всегда был частью азербайджанского общества. Евреи радовались и скорбели вместе с азербайджанцами. Азербайджан всегда был образцом толерантности и мультикультурализма. Поэтому очень важно оберегать связи между нашими странами. Учреждение Азербайджанского отделения международной ассоциации Израиль-Азербайджан внесет вклад в сохранение этих отношений. Посольство Израиля гордится своим участием в таком важном мероприятии", - отметил Дан Став.

Генеральный директор Международной ассоциации Азербайджан-Израиль Лев Спивак отметил, что одной из основных целей организации является пропаганда мер, осуществляемых в области развития международных отношений, культурных, научных, гуманитарных, внешнеэкономических и политических связей, реализация различных проектов и освещение в мире совместных проектов еврейской и азербайджанской диаспор.

"Доведение позиции азербайджанского государства до израильского общества и мира является одной из целей Ассоциации. Уже 12 лет, как "АзИз" успешно действует в Израиле как неправительственная организация. Мы информируем израильскую общественность о различных событиях, культурных мероприятиях, доносим об оккупации карабахских земель Азербайджана, проводим различные акции для пропаганды Азербайджана в Израиле. Назрела необходимость в создании в Азербайджане организации, которая будет информировать о реалиях Израиля. Одной из главных задач этой организации является координация деятельности действующих в мире азербайджанской и израильской диаспор", - отметил Лев Спивак.

Выступившие депутаты Милли Меджлиса Расим Мусабеков и Рауф Алиев, секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, главный раввин общины европейских евреев Шнеор Сигал, мэры израильских городов Маалот-Таршиха и Кирьят-Экрон и другие рассказали о дружественных связях между Азербайджаном и Израилем, отметив важность дальнейшего расширения взаимоотношений.

В заключении в соответствии с процедурой был принят Устав организации. В результате голосования Вахид Байрамов был избран председателем Азербайджанского представительства Международной ассоциации Азербайджан-Израиль.