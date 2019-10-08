Сегодня в результате проведенных Президентом Ильхамом Алиевым реформ осуществляется гибкая политика. Общенациональный лидер Гейдар Алиев, поставив перед всеми программу, доказал своей деятельностью и образом жизни, что если кто-то достойно справляется со своими обязанностями, то это оценивается.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент), заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов, выступая на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

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