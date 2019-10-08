В Азербайджане ежегодно минимум шесть тысяч семей переселенцев будут обеспечены жильем

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев на открытии жилого комплекса "Гобу Парк-2", возведенного для вынужденных переселенцев в Гарадагском районе Баку.

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