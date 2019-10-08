https://news.day.az/politics/1163967.html Президент Ильхам Алиев: Ежегодно минимум 6 тысяч семей переселенцев будут обеспечены жильем
Президент Ильхам Алиев: Ежегодно минимум 6 тысяч семей переселенцев будут обеспечены жильем
В Азербайджане ежегодно минимум шесть тысяч семей переселенцев будут обеспечены жильем
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев на открытии жилого комплекса "Гобу Парк-2", возведенного для вынужденных переселенцев в Гарадагском районе Баку.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре