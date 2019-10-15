Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан прошел большой путь развития.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов на совещании председателей первичных территориальных организаций ПЕА в городе Горадиз Физулинского района.

Сказав, что в политике главы государства важное место занимает повышение благосостояния населения, вице-премьер отметил, что часть населения, нуждающаяся в социальном обеспечении, также постоянно находится в центре внимания. С этой точки зрения, забота в отношении беженцев и вынужденных переселенцев имеет важное значение.

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