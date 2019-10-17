Азербайджан считается самым успешным молодым государством в мире.

Об этом заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов написал в статье под заголовком "18 oktyabr. Etiraf anı", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

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