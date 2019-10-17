https://news.day.az/politics/1166680.html Али Ахмедов: Азербайджан считается самым успешным молодым государством в мире
Али Ахмедов: Азербайджан считается самым успешным молодым государством в мире
Азербайджан считается самым успешным молодым государством в мире.
Об этом заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов написал в статье под заголовком "18 oktyabr. Etiraf anı", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
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