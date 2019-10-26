Проведение XVIII саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку и переход председательства к Азербайджану в Движении неприсоединения на последующие три года стали еще одним примером высокой активности страны в международном масштабе.

Об этом вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов написал на своей странице в Facebook, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

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