https://news.day.az/politics/1169650.html Али Ахмедов: Переход председательства к Азербайджану в Движении неприсоединения - еще один пример высокой активности страны в международном масштабе
Али Ахмедов: Переход председательства к Азербайджану в Движении неприсоединения - еще один пример высокой активности страны в международном масштабе
Проведение XVIII саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в Баку и переход председательства к Азербайджану в Движении неприсоединения на последующие три года стали еще одним примером высокой активности страны в международном масштабе.
Об этом вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов написал на своей странице в Facebook, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
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