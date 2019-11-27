Совершивший на днях свой очередной бессмысленный зарубежный визит премьер-министр Армении Никол Пашинян, находясь в Италии, дал интервью газете "Corriere della Sera". Помимо прочей чепухи, глава Армении поговорил с итальянским изданием о якобы "армянофобии" в Азербайджане, о которой, дескать, европейские страны недостаточно информированы.

Эти слова Пашиняна, как и любого другого армянского политика, отражают очень субъективное мнение и, как правило, не соответствуют действительности, сказал, комментируя измышления армянского премьера Day.Az, глава Бакинского клуба политологов Заур Мамедов.

По словам нашего собеседника, говоря о так называемой "армянофобии", Пашинян старается не учитывать того факта, что в Азербайджане проживает более 20 тысяч армян и им никто не угрожает, не преследует и не дискриминирует.

"Если бы гражданам Азербайджана армянской национальности что-то угрожало, они давно уехали бы отсюда. Сам факт проживания армян в Азербайджане говорит о том, что в нашей стране исторически не было и нет никакой дискриминации армян. В Азербайджане всегда жили бок о бок представители разных народов и этнических групп. В том числе, и армяне, переселившиеся на азербайджанские земли в начале XIX столетия. Азербайджанские тюрки и армяне жили вместе, и никаких проблем не было. Пока в начале ХХ века деятельность националистических партий, той же "Дашнакцутюн" не привела к тому, что армяне под покровительством держав создали на Южном Кавказе государство, а, получив в подарок Ереван, начали расширять свои территориальные аппетиты. Армяне получили регион озера Гёйче, Зангезур. О том, чтобы заполучить Карабах, они мечтали все годы советской власти, и вот в конце 80-х им это удалось", - сказал политолог.

Заур Мамедов отметил, что Пашинян и прочие армянские политики пытаются жонглировать темой армянских фамилий, которые мешают гражданам других стран въезжать в Азербайджан, и противопоставляют при этом пример Армении, где якобы существует обратная ситуация. Но глава Армении, заметил наш собеседник, и тут упускает из виду один важный момент. Нельзя забывать, что в данной ситуации не Азербайджан, а Армения является оккупантом. Армянские вооруженные силы осуществляли геноцид азербайджанцев и депортацию, Армения оккупировала 20 процентов территорий Азербайджана, а не наоборот. По вине Армении около миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. А сегодня страна-оккупант продолжает агрессивную политику и притязания на азербайджанские земли. В таких условиях азербайджанская сторона обязана думать о безопасности, и ни о какой "армянофобии" тут не может быть и речи.

"То, что говорит Пашинян, - просто пустая трата времени. В целом, заявления Пашиняна можно характеризовать как попытку замаскировать свои истинные намерения такими красивыми формулами, как гуманизм, жертва и так далее. Но прекрасно известно, кто такой Пашинян и что такое Армения, поэтому лучше бы он занимался урегулированием конфликта, чем тратил время на подобные заявления.

В то время, как множество стран мира уже признали Армению оккупантом, Пашинян должен уяснить, что положение его страны незавидно. То есть мир обвиняет его страну в оккупации азербайджанских земель. Несмотря на это, Армения не только не собирается возвращать Карабах, но и выполнять те обязательства, которые брала на себя согласно обновленным Мадридским принципам. А именно, и не думает освобождать оккупированные районы вокруг Карабаха. Потому что Пашинян занят другим - пытается всеми силами продлить срок своей власти.

Никол Пашинян уже показал себя в качестве непорядочного лидера армян. Это говорим не только мы, об этом говорит отношение к нему со стороны лидеров мировых держав. Нигде премьер-министр Армении всерьез не воспринимается, о чем свидетельствуют его зарубежные поездки. За время своей власти он дважды побывал в США, но ни разу не удостоился высокого приема.

Так что лучше бы Пашинян оставил всю эту ерунду и вплотную занялся установлением мира с соседями", - сказал Заур Мамедов.

Лейла Таривердиева