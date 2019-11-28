Взаимный визит журналистов из Азербайджана и Армении является показателем намерения сторон способствовать установлению контактов между армянами и азербайджанцами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Такие визиты состоялись в период между 17 и 21 ноября при координирующей роли личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Мы рассматриваем это совместное мероприятие как показатель намерения сторон способствовать установлению контактов между армянами и азербайджанцами. Мы считаем, что подобные гуманитарные акции направлены на подготовку населения к миру. Следует продолжать и мы, будем, безусловно, их поддерживать. Со своей стороны, мы продолжим оказывать сторонам необходимое посредническое содействие", - сказала она.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.